Zorgminister Marokko: Slechts 5% ziekenhuisbedden momenteel in gebruik

Volgens de Minister van Volksgezondheid Khalid Ait Taleb is de epidemiologische situatie in Marokko nog steeds onder controle

Dat zei de zorgminister in antwoord op vragen uit de Kamer. Volgens Ait Taleb is zijn ministerie erin geslaagd het aantal herstelbedden in ziekenhuizen op te voeren tot 1.826 bedden.





De minister benadrukte echter wel dat het tekort aan zorgpersoneel momenteel de grootste uitdaging is. Marokko telt slechts 987 artsen die gespecialiseerd zijn in reanimatie en anesthesie.





In Marokko zijn tot nu toe 127 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het land telt 1.988 bevestigde infecties.

