Marrakech: Moeder en dochtertje op straat gezet door schoonfamilie (video)

Te midden van de coronacrisis en de lockdown is een moeder en haar 5-jarige dochter plots dakloos in Marrakech

Het gezinnetje woonde in de wijk Al-Qahali en is maandag door schoonfamilie op straat gezet. De vrouw uit Boujdour heeft geen verblijfplaats meer en is ten einde raad. In een video-interview vraagt ze om hulp om terug te kunnen keren naar haar familie in Boujdour.









Door de coronamaatregelen is het niet toegestaan de stad te verlaten en is zowel het trein -, als streekbus-vervoer opgeschort. Lokale autoriteiten hebben de vrouw echter toestemming gegeven naar Boujdour te reizen.





Omstanders schoten de vrouw te hulp en hebben de vrouw geholpen haar spullen in te laden naar een plek waar ze hopelijk kan meeliften op de weg van Asfi naar Boujdour.

© MAROKKO.NL 2020