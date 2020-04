Britten tellen bijna 13.000 coronadoden, 106-jarige genezen

De Britten hebben in een dag 761 coronadoden in ziekenhuizen geteld. Het totaalaantal sterfgevallen door het coronavirus steeg daarmee naar bijna 13.000.

Het is na de Verenigde Staten, Italië, Spanje en Frankrijk het zwaarst getroffen land wereldwijd. Het werkelijke aantal doden moet hoger liggen omdat er ook mensen aan corona bezwijken in verpleeghuizen en elders. Nog net geen 100.000 personen zijn inmiddels positief getest, melden de autoriteiten.Bij de patiënten die zijn genezen, is een 106-jarige vrouw. Zij mocht het ziekenhuis verlaten. Britse media vermoeden dat het de oudste Britse patiënt is die het coronavirus versloeg.