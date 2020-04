'Grote evenementen in Duitsland nog verboden tot 31 augustus'

Grote evenementen, waaronder ook voetbalwedstrijden, zullen in Duitsland nog tot 31 augustus verboden zijn vanwege de coronapandemie.

Tijdschema

Aanbeveling

© ANP 2020

De premiers van de deelstaten en bondskanselier Angela Merkel (CDU) hebben hierover woensdag overeenstemming bereikt, volgens informatie van het Duitse persbureau DPA. Concrete regels, zoals over de omvang van de evenementen, moeten de deelstaten zelf opstellen.Onder het verbod vallen onder andere grotere concerten, schuttersfestivals en kermisevenementen. Deze beperking draagt effectief bij aan de beheersing van het coronavirus en zorgt tegelijkertijd voor duidelijkheid bij de organisatoren, meldt het persbureau op basis van bronnen.Merkel en de regeringsleiders van de deelstaten kijken ook naar een tijdschema voor een versoepeling van de strenge anticoronamaatregelen.Zo zou er overeenstemming zijn over een geleidelijke hervatting van de schoolactiviteiten vanaf 4 mei, te beginnen met de laatste klassen, die het komende jaar examens moeten afleggen. Ook zouden kleinere winkels met een winkeloppervlakte van 800 vierkante meter weer open mogen.Er komt een "dringende" aanbeveling voor het dragen van mondkapjes in het lokale openbaar vervoer en in de detailhandel. Maar een algemene mondkapjesverplichting voor heel Duitsland komt er niet, zegt DPA op basis van dezelfde bronnen.De alledaagse mondkapjes zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid vooral bedoeld om anderen tegen besmetting te beschermen. Speciale gezichtsmaskers die ook de drager zelf beschermen, moeten worden gereserveerd voor medisch personeel.