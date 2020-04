De Jonge: breed gebruik mondkapjes 'niet wenselijk'

In tegenstelling tot België en Duitsland noemt Nederland het breed inzetten van mondkapjes 'niet wenselijk'.





In de zorg daarentegen is het wel wenselijk. "We hebben een schaarste, dus de voorraad die we hebben moeten we zo goed mogelijk verdelen. Wij willen dat de mensen in de zorg ze gebruiken."

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) herhaalde het Nederlandse standpunt. Woensdag lieten beide buurlanden weten het gebruik van mondkapjes "dringend" aan te bevelen. De Jonge baseert zich op informatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en dat ziet geen reden tot het breed dragen van mondkapjes.