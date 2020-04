Dodental door coronavirus in Frankrijk nu boven de 17.000

In Frankrijk zijn inmiddels meer dan 17.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, zei een gezondheidsfunctionaris woensdag.

Het totaal aantal patiënten dat momenteel in een ziekenhuis is opgenomen, is voor het eerst sinds het begin van de epidemie gedaald. In totaal 17.167 mensen zijn nu in Franse ziekenhuizen en verpleeghuizen aan het coronavirus overleden, vergeleken met 15.729 de dag ervoor. Het cijfer is niet alleen van het afgelopen etmaal, maar ook vertraagde gegevens van het paasweekend erin zijn verwerkt.Het betere nieuws is dat er 513 minder coronaviruspatiënten in ziekenhuizen waren dan een dag eerder, aldus de functionaris.Het aantal bevestigde besmettingen in Frankrijk nam toe van 103.573 op dinsdag tot 106.206 woensdag.