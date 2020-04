Ook België verbiedt evenementen tot 31 augustus

Ook België verbiedt in verband met de coronapandemie grote evenementen tot 31 augustus.

Graspop Metal Meeting

Er zullen de hele zomer bijvoorbeeld geen festivals mogen plaatsvinden, heeft de Belgische regering beslist. Eerder woensdag werd ook in Duitsland een verbod op massa-evenementen aangekondigd. Deze zomer staat onder meer het populaire Rock Werchter van 2 tot 5 juli gepland. Dat kan nu niet doorgaan. "Het nieuws is geen grote verrassing en we begrijpen volledig waarom. Het is de juiste beslissing. Maar toch zijn we er kapot van", laat de organisatie via Facebook weten.Ook Tomorrowland, dat twee weekenden achter elkaar in juli zou plaatsvinden, moet worden geschrapt. De organisatie gaat de 400.000 verkochte tickets overzetten naar volgend jaar, laat een woordvoerder aan de Vlaamse krant De Morgen weten. "Mensen die volgend jaar niet kunnen komen, zullen hun tickets kunnen doorverkopen aan andere gegadigden via een ruilkassa. We vragen wel geduld van onze festivalgangers, we gaan dit niet morgen kunnen opzetten, maar we zorgen voor een oplossing."De 25e editie van de Graspop Metal Meeting wordt een jaar uitgesteld, maakte de organisatie al direct na het besluit van de regering bekend. Het metalfestival wordt verschoven naar 17 tot en met 20 juni 2021.De gevolgen voor sportevenementen zoals wielerwedstrijden en de start van het voetbalseizoen zijn nog onduidelijk maar wedstrijden met publiek lijken deze zomer onmogelijk. Verschillende sportorganisaties vergaderen hier de komende dagen over.