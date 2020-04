Trump: piek aantal coronagevallen in VS waarschijnlijk bereikt

algemeen 16 apr 8:06

De piek van het aantal besmettingen met het coronavirus in de VS is waarschijnlijk bereikt. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump woensdag gezegd tijdens een persconferentie in het Witte Huis.





De Verenigde Staten zijn van alle landen het zwaarst getroffen door het coronavirus. Bijna 633.000 Amerikanen zijn besmet en circa 28.000 inwoners zijn gestorven aan de gevolgen van het longvirus. © ANP 2020 Ook kondigde Trump aan dat hij donderdag een persbijeenkomst houdt over de "heropening" van de Amerikaanse economie. "Het is duidelijk dat onze agressieve strategie werkt", aldus de president. "De strijd gaat door, maar de gegevens suggereren dat we landelijk het hoogtepunt van het aantal nieuwe ziektegevallen zijn gepasseerd. Deze bemoedigende ontwikkelingen hebben ons in een sterke positie gebracht om richtlijnen af te ronden voor staten over heropening van het land."Trump zei te verwachten dat sommige Amerikaanse staten al voor 1 mei weer open kunnen. "We zullen staten openen, sommige veel eerder dan andere."De Verenigde Staten zijn van alle landen het zwaarst getroffen door het coronavirus. Bijna 633.000 Amerikanen zijn besmet en circa 28.000 inwoners zijn gestorven aan de gevolgen van het longvirus.