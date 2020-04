VS beschuldigen Iran van lastigvallen Amerikaanse schepen

Schepen van de Iraanse Revolutionaire Garde hebben woensdag Amerikaanse marineschepen "gevaarlijk en intimiderend" benaderd. Dat laat de Amerikaanse marine weten in een verklaring.

Elf Iraanse boten zouden herhaaldelijk zes schepen van de VS tijdens oefeningen in internationale wateren in de Perzische Golf hebben lastiggevallen. Op een gegeven moment kwamen Iraanse vaartuigen binnen tien meter afstand van een van de Amerikaanse schepen. Dat maakte het risico op een aanvaring groot, aldus de Amerikaanse marine die de Iraniërs waarschuwden via de radio en scheepshoorns. Iran zou met de actie internationale voorschriften ter voorkoming van aanvaringen hebben geschonden.In Iraanse media wordt geen melding gemaakt van het voorval.Het incident komt op het moment dat de spanningen tussen beide staten toenemen. Eerder dit jaar hebben de VS de Iraanse generaal Qassem Soleimani gedood tijdens een drone-aanval in Irak. Iran nam wraak door een basis in Irak onder vuur te nemen waar Amerikaanse troepen waren gestationeerd.