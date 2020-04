VN: In Arabische regio lopen 74 miljoen mensen verhoogd risico op coronavirus

Miljoenen in Arabische landen hebben geen toegang tot basisvoorzieningen om bijvoorbeeld de handen te wassen

De Economische en Sociale Commissie van de VN voor West-Azië (ESCWA) meldde woensdag dat 74 miljoen mensen in Arabische landen geen toegang hebben tot basisvoorzieningen voor hygiëne om de verspreiding van het coronaviru te voorkomen.





Het in Beiroet gevestigde bureau erkende dat handen wassen met water en zeep effectief is tegen het virus en dat de door de verhoogde hygiënemaatregelen de dagelijkse vraag naar water zal toenemen met 9 tot 12 liter per persoon. De situatie wordt volgens ESCWA nog verergerd door onvoldoende watervoorziening in 10 van de 22 Arabische landen.





Het VN-agentschap benadrukte dat bijna 87 miljoen mensen in de regio thuis geen toegang hebben tot een drinkwaterbron. Mensen die dagelijks water uit openbare bronnen moeten halen lopen een groter infectierisico. Onder de 87 miljoen zitten naar schatting 26 miljoen vluchtelingen en ontheemden.





In de Gazastrook heeft slechts 1 op de 10 huishoudens toegang tot schoon water. Het VN-agentschap onderstreept daarmee de moeilijke omstandigheden waarmee Palestijnen worden geconfronteerd. Sinds 2006 heeft Israël de Gazastrook bezet en afgesloten van de buitenwereld. Zo'n 2 miljoen Palestijnen wonen sindsdien in de grootste openluchtgevangenis ter wereld. Het isolement heeft de economie, gezondheid en onderwijs negatief beïnvloed.





Tot dusver zijn in Palestina 329 gevallen van COVID-19 bevestigd en zijn twee mensen aan het virus bezweken.

