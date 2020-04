Marokko ontving 4 vluchten met medische hulpmiddelen uit China

De diplomaat vertelde dat de Chinese regering middels vier afzonderlijke vluchten grote ladingen medische apparatuur naar Marokko heeft gestuurd. Mekouar vertelde dat de ambassade van Marokko in Peking middelen heeft vrijgemaakt voor de aanschaf van medische apparatuur uit China.

Ook vinden er momenteel regelmatig videoconferenties plaats tussen gezondheidsdeskundigen uit beide landen om expertise te delen en te profiteren van de ervaring van Beijing in de strijd tegen de pandemie. China verhoogt de hulpinspanningen in het buitenland door medische teams naar verschillende landen te sturen en lokale gezondheidswerkers in contact te brengen met Chinese deskundigen op het gebied van infectieziekten. Een team van zeven artsen uit het Chinese Shanghai is onlangs in Marokko aangekomen om bij te dragen aan de strijd tegen het coronavirus.