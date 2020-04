Marokkaanse ambtenaren worden 10% gekort op salaris

El Othmani benadrukte dat het besluit in overeenstemming is met wetsdecreet 2.20.292 inzake de noodtoestand en gebaseerd is op de bereidheid van veel ambtenaren om bij te dragen aan de strijd tegen het coronavirus. Regeringsleden hadden 17 maart al aangekondigd een maandsalaris beschikbaar te stellen aan het coronafonds.





Koning Mohammed VI gaf 15 maart opdracht tot de oprichting van het noodfonds van €100 miljoen en doneerde zelf €200 miljoen vanuit zijn bedrijf Al Mada. Nog geen 10 dagen later stond de stand op meer dan €2,5 miljard, mede door de oproep van de koning aan het Marokkaanse bedrijfsleven om zijn voorbeeld te volgen. Meerdere openbare en particuliere bedrijven, nationale instellingen en filantropen hebben daarop bijdragen aan het fonds geleverd. De opbrengst is inmiddels opgelopen tot €3.1 miljard.