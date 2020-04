Marokkaanse ingenieurs ontwikkelen intelligent coronamasker

Een groep Marokkaanse ingenieurs en artsen heeft een intelligent masker uitgevonden waarmee gebruikers COVID-19-gevallen kunnen detecteren.

De groep (MIDAD) onthulde onlangs een prototype van het intelligente masker dat tevens dient als beschermende uitrusting, meldt persbureau Maghreb Arab Press (MAP). Het masker beschikt over sensoren om temperatuur, vochtigheid en de ademhalingscyclus te meten, vertelde de groep aan MAP. Het masker meet ook de hoeveelheid zuurstof in het bloed.





MIDAD is één van de zes projecten die zijn geselecteerd in de internationale wedstrijd 'HakingCovid19', georganiseerd door HEC Paris en andere partners. Volgens Mouhsine Lakhdissi, één van de uitvinders van MIDAD, ontving de wedstrijd 102 aanmeldingen.





De masker kan via Bluetooth worden verbonden met de smartphone en de speciale Trackorona app. De app registreert acties van de gebruiker om te bepalen of ze zich houden aan de sociale afstand. Het gebruik van de app is echter niet noodzakelijk. De corona-app is binnenkort voor iedereen gratis beschikbaar.





Trackorona biedt een "medisch gevalideerd systeem voor zelfdiagnose en innovatieve technologie om de symptomen van de ziekte met de stem op te sporen", aldus Lakhdissi. De uitvinder legde uit dat het team een ​​maand nodig had om het intelligente masker en de corona-app te ontwikkelen.

© MAROKKO.NL 2020