Gestrande Marokkanen protesteren bij Marokkaans consulaat Istanbul (video)

Het Marokkaans consulaat in Istanbul meldde eerder dat zo'n 1.000 Marokkaanse onderdanen vast zijn komen te zitten in Turkije . De Marokkaanse ambassade in Ankara en het consulaat in Istanbul hadden aan het begin van de virusuitbraak in Turkije al een crisiscentrum opgezet om de Marokkaanse gemeenschap in Turkije te ondersteunen.