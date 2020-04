Aantal Britse coronadoden voorbij de 13.000

buitenland 16 apr 16:17

In het Verenigd Koninkrijk is het aantal mensen dat aan het coronavirus is overleden de 13.000 gepasseerd.





Het afgelopen etmaal steeg het aantal doden met 861 tot 13.729, zei het ministerie van Volksgezondheid. Het was de grootste dagelijkse stijging in vijf dagen. Verder zijn er 327.608 mensen op het coronavirus getest, van wie 103.093 positief. Het aantal sterfgevallen in Engelse ziekenhuizen steeg met 740 tot 12.396, zei de nationale gezondheidsdienst. "40 van deze 740 patiënten (tussen 45 en 93 jaar oud) hadden geen onderliggende gezondheidsproblemen", zei de gezondheidsdienst.