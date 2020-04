Britten moeten langer binnenblijven, lockdown verlengd tot mei

De Britten moeten langer binnenblijven. De Britse regering heeft de maatregelen verlengd die verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan.

© ANP 2020

De lockdown geldt nog zeker drie weken, tot 7 mei. Een versoepeling van de huidige maatregelen zou zowel de volksgezondheid als de economie schaden, aldus minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab. Hij is de vervanger van de door het coronavirus gevelde premier Boris Johnson.Het Verenigd Koninkrijk ging op 23 maart in lockdown, later dan andere grote Europese landen.Duitsland, België en Frankrijk verlengden de strenge coronaregels onlangs al tot in mei. Andere landen zoals Denemarken en Oostenrijk versoepelden de beperkingen juist iets. Zij namen ook eerder maatregelen.