Dagelijkse dodental door corona in Italië laagste sinds zondag

Het aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus in Italië steeg donderdag met 525, tegen 578 de dag ervoor.

Besmettingen

© ANP 2020

Het dagelijkse dodental was het laagste sinds zondag, terwijl het aantal nieuwe besmettingen het hoogste was sinds zondag. Het aantal nieuwe gevallen nam sterk toe met 3786 vergeleken met 2667 een dag eerder.Het totale dodental in Italië sinds het uitbreken van de uitbraak op 21 februari is nu gestegen tot 22.170, zei het bureau voor burgerbescherming. Dat is het op één na hoogste ter wereld, na die van de Verenigde Staten.Het aantal officieel bevestigde besmettingsgevallen nam toe tot 168.941, het op twee na hoogste aantal in de wereld achter dat van de Verenigde Staten en Spanje.Er lagen donderdag 2936 mensen op de intensive care, tegen 3079 woensdag, een dertiende opeenvolgende dagelijkse daling.Van degenen die oorspronkelijk besmet waren, werden 40.164 hersteld verklaard tegen 38.092 een dag eerder.