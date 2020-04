Marokko autoriseert regionale ziekenhuizen om coronatests uit te voeren

Om het aantal dagelijkse tests in Marokko op te voeren mogen een aantal regionale ziekenhuizen voortaan ook testen op COVID-19 infecties.

Dat meldt het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie heeft voor de screening een staf van medische experts alsook de noodzakelijke medische apparatuur beschikbaar gesteld. De maatregel is bedoeld om besmettingen met het longvirus sneller op te sporen maar ook om de onzekerheid en psychologische druk bij geteste personen te verminderen door de wachttijd te verkorten.





Ook het regionale ziekenhuis Hassan II in Agadir kan dus voortaan testen op COVID-19. Ziekenhuisdirecteur Keddar Rochdi is verheugd dat in zijn microbiologisch laboratorium sinds 14 april ook getest kan worden op het longvirus. De tests in zijn ziekenjhuis worden uitgevoerd in samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Agadir (CHU-Agadir), die nog drie andere regionale ziekenhuizen ondersteunt; Guelmim-Oued Noun, Laayoune-Sakia El Hamra en Dakhla-Oued Ed Dahab.





Naast het ziekenhuis in Agadir heeft het ministerie zes andere openbare ziekenhuizen, twee privéklinieken en verschillende militaire ziekenhuizen in het land geautoriseerd screeningstests uit te voeren.





In de eerste fase van de virusuitbraak had het ministerie slechts een beperkte aantal laboratoria geautoriseerd om de tests uit te voeren, waaronder het onderzoeksinstituut Pasteur (IPM) in Casablanca.





Het ministerie kondigde eerder al aan het aantal dagelijkse test uit te breiden als onderdeel van de voorbereiding de preventiemaatregelen eventueel te versoepelen. De minister van Volksgezondheid Khalid Ait Taleb heeft echter aanbevolen de huidige noodtoestand te verlengen. Deze zou initieel 20 april vervallen.

