Kabinet kijkt naar gebruik mondkapjes voor exitstrategie

Het kabinet wil kijken hoe de inzet van mondkapjes voor bepaalde sectoren, zoals bijvoorbeeld contactberoepen, eventueel een rol kan spelen bij een versoepeling van de coronamaatregelen.

Premier Mark Rutte nam die suggestie van VVD en GroenLinks over tijdens een debat in de Tweede Kamer. Kamerleden Klaas Dijkhoff (VVD) en Jesse Klaver (GroenLinks) hadden een oproep voorbereid, maar die werd uiteindelijk niet in stemming gebracht. "Helemaal eens", zei Rutte, en hij voegde eraan toe dat het kabinet de suggestie overneemt.Over de inzet van mondkapjes was donderdag veel te doen in de Kamer. Veel partijen willen weten waarom de Nederlandse regering er nog niet aan wil om het gebruik ervan aan te raden aan burgers, iets wat in omringende landen wel gebeurt. Een groot deel van de Kamer drong er tijdens het debat op aan breder gebruik van mondkapjes te overwegen.