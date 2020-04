Myanmar laat kwart van alle gevangenen vrij vanwege coronavirus, waaronder 1500 Rohingya

Myanmar laat bijna 25.000 gevangenen vrij om de druk op gevangenissen te verlagen tijdens de coronacrisis. Het gaat om ongeveer een kwart van alle mensen die in het Aziatische land een celstraf uitzitten.

Ieder jaar verleent Myanmar amnestie aan gevangenen tijdens de nieuwjaarsvakantie, maar nog nooit waren het er zo veel. De autoriteiten laten weten dat in totaal 24.896 gevangenen worden vrijgelaten, onder wie 87 buitenlanders. Velen van hen zitten in gevangenissen die door Human Rights Watch (HRW) "vreselijk overbevolkt en onhygiënisch" worden genoemd. Volgens de mensenrechtenorganisatie zitten in Myanmar ongeveer 100.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 62.000 gevangenen.Bronnen hebben aan persbureau AFP laten weten dat onder de veroordeelden die worden vrijgelaten ook 1500 Rohingya zijn. Leden van die islamitische minderheid worden al tijden onderdrukt in Myanmar.