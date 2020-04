Aantal coronadoden Wuhan fors naar boven bijgesteld

De Chinese stad Wuhan, waar eind vorig jaar het coronavirus voor het eerst opdook, heeft het aantal mensen dat is gestorven door het longvirus flink naar boven bijgesteld.

In de miljoenenstad zijn 1290 meer doden gevallen dan eerder naar buiten is gebracht. Dat meldt de Chinese staatszender CCTV. Hiermee bedraagt het dodental in het land nu 4632. Er zouden verschillende redenen zijn voor het niet eerder melden van deze extra doden. Sommige patiënten stierven thuis zonder een arts te hebben gezien of op het virus te zijn getest. Ook werden meldingen pas veel later doorgegeven of waren ze onvolledig, omdat medische hulpverleners en instellingen overweldigd waren door de epidemie.China heeft de nodige kritiek te verduren, vooral van de Verenigde Staten. Het land zou de omvang van de uitbraak hebben verborgen en het aantal besmettingen en doden hebben onderschat. De Chinezen spreken dat tegen en zeggen dat het alle informatie deelt.Ook het aantal besmettingen is aangepast, namelijk met 325 extra gevallen. In heel China zijn sinds de uitbraak bijna 85.000 mensen geïnfecteerd. Ruim 79.000 van hen zijn inmiddels hersteld.