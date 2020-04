Politie: sterke toename WhatsAppfraude in Midden-Nederland

De politie Midden-Nederland ziet een sterke toename van het aantal aangiftes van zogenoemde WhatsAppfraude. Vanaf 6 maart tot heden hebben in de regio 74 mensen aangifte gedaan.

Dat is ruim vijf keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar, aldus de politie vrijdag. Er wordt handig gebruikgemaakt van de coronacrisis. Vooral 60-plussers met volwassen kinderen zijn slachtoffer. De cybercriminelen doen zich voor als kind van het beoogde slachtoffer en proberen op die manier geld af te troggelen. Volgens de politie gaat het soms om duizenden euro's. De werkwijze is veelal dezelfde, zegt de politie. Het slachtoffer krijgt een WhatsAppbericht van een onbekend nummer, waarbij wordt gemeld dat het afkomstig is van een zoon of dochter. Over het nieuwe nummer wordt een smoes opgegeven. In het appje wordt om veel geld gevraagd, bijvoorbeeld omdat een rekening moet worden betaald en er problemen zijn met internetbankieren. Het gevraagde bedrag moet worden overgemaakt naar een ander rekeningnummer. Bij argwaan aan de kant van het slachtoffer appt de crimineel een gegeven uit het leven van het echte kind, dat veelal van sociale media is geplukt.De coronacrisis wordt volop ingezet bij het bedrog. "Veel ouderen zitten door de coronacrisis thuis en hebben minder livecontact met anderen, dus ook hun kinderen zien ze minder", zegt Jeroen Niessen, hoofd van het cybercrimeteam Midden-Nederland. "Criminelen maken op allerlei manieren handig gebruik van de coronacrisis. Mensen zijn kwetsbaarder dan anders en trappen sneller in trucs van criminelen."De politie dringt erop aan de identiteit van de apper altijd te checken, bijvoorbeeld door te bellen. Ook het oude, bekende nummer moet worden gebeld.