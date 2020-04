Marokko weigert repatriëringsvlucht Israël na onenigheid met Emiraten

De Marokkaanse autoriteiten gaven toestemming voor de evacuatie van Israëlische onderdanen die als gevolg van het vliegverbod gestrand raakten in Marokko. Israël en de VAE spraken echter achteraf af dat onderdanen van de Emiraten op dezelfde vlucht mee zouden liften, zonder eerst met Marokko te overleggen, meldt de Israëlische Jerusalem Post aan de hand van informatie van Army Radio.





In Marokko zitten nog 74 VAE-onderdanen vast nadat de VAE reeds 180 van haar onderdanen had gerepatrieerd. Om het probleem op te lossen, namen de VAE contact op met Israël en boden ze aan om zowel haar burgers als de Israëli's te evacueren op een gezamenlijke vlucht. Voor de geautoriseerde repatriëringsvlucht zou een vliegtuig van de Emiraten worden ingezet, de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al mag namelijk niet landen op het Marokkaans grondgebied als gevolg van het normalisatieverbod van de Marokkaanse autoriteiten.





Israël stemde uiteraard in met het aanbod van de VAE. Het één-tweetje was echter tegen het zere been van Marokko die vervolgens de autorisatie voor de repatriëringsvlucht introk. De Israëli's die vastzitten in Marokko zitten verdeeld tussen hotels in Marrakech en de Joodse gemeenschap in Casablanca.