Besmettingsgraad coronavirus in België nu lager dan één

Een coronapatiënt in België besmet gemiddeld nu 0,8 andere personen.

"Dat betekent dat de epidemie in ons land krimpt", zei viroloog Steven Van Gucht vrijdag op de dagelijkse persconferentie van het crisiscentrum over het coronavirus. Het reproductiegetal, de zogenoemde R-waarde, lag in België voor de beperkende maatregelen vorige maand werden getroffen tussen de 2 en 3. Dat betekent dat iemand die besmet was met het virus, het gemiddeld aan twee tot drie andere personen doorgaf. Nu is dat gezakt tot gemiddeld 0,8 andere personen, aldus Van Gucht."Dat betekent dat gemiddeld genomen elke besmette persoon ofwel een nieuwe persoon besmet, ofwel minder of niemand. Soms kan dat eens meer zijn, maar gemiddeld genomen is het 0,8." Het gaat volgens Van Gucht om een heel belangrijke evolutie. "Er worden geleidelijk aan minder en minder mensen besmet en daardoor kan de epidemie geleidelijk aan kracht verminderen en hopelijk op termijn ook uitdoven."