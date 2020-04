Aantal coronabesmettingen Marrakech stijgt met 32% in 3 dagen

marokko 17 apr 15:49

Het totale aantal coronabesmettingen in de regio Marrakech-Safi is in drie dagen tijd gestegen van 487 naar 643.

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid heeft de afgelopen dagen geen regionale gegevens verstrekt over de uitbraak van het coronavirus in het land. Het aantal besmettingen in de regio steeg van 335 op 6 april naar 487 op 13 april. Vanochtend stond de teller echter op 643.

Mohamed Lyoubi van de afdeling epidemiologie van het Ministerie van Volksgezondheid verklaarde gisteravond dat nieuwe besmettingshaarden zijn geconstateerd in industriële en commerciële delen van de regio. Ook verspreid het coronavirus zich nu vooral thuis onder gezinsleden en huisgenoten. De strijd tegen familiale besmetting heeft momenteel de hoogste prioriteit. Lyoubi adviseerde de hygiëneaanbevelingen ook binnenshuis op te volgen.

Marrakech registreerde 10 maart het eerste geval van het coronavirus. Tegen de tijd dat de noodtoestand in Marokko werd uitgeroepen stond de teller op 10 infecties. Het aantal besmettingen in de regio nam tot nu toe geleidelijk maar gestaag toe.