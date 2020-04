20.000 DH voor Marokkanen die in het buitenland zijn gestrand

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft besloten een uitzonderlijke 'toeristenvergoeding' toe te kennen aan de in het buitenland gestrande Marokkanen. Gegadigden kunnen online een verzoek indienen. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken moeten reizigers wel de reden van hun verblijf in het buitenland toelichten. Ook moeten reizigers aantoonbaar maken dat ze door hun eigen financiële middelen heen zijn.

"De uitzonderlijke schenking kan op een internationale bankrekening van de aanvrager worden overgemaakt of aan hem worden overgedragen in de vorm van een postmandaat", luidt de verklaring van het Marokkaanse Exchange Office

De 18.000 Marokkanen zitten vast in onder meer Frankrijk, Spanje, Italië, België, Duitsland, Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten, Sri Lanka, Senegal, de Verenigde Staten, Maleisië, Turkije, Peru en Thailand.

In Turkije hebben honderden demonstranten zich woensdag voor het Marokkaans consulaat in Istanbul verzameld om te protesteren tegen de maatregelen van de Marokkaanse autoriteiten, en een aantal Marokkanen die vastzitten in het Spaanse Algeciras spande onlangs een kort geding aan tegen de Marokkaanse staat . De rechtbank in Rabat stelde de Marokkaanse staat echter in het gelijk en achtte de algemene volksgezondheid belangrijker dan het individuele recht.