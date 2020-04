Premier Rutte roept moslims op iftar thuis te nuttigen

Moslims moeten het verbreken van het vasten tijdens de vastenmaand Ramadan thuis doen. Die oproep deed premier Mark Rutte.

De islamitische vastenmaand begint volgende week. De iftar wordt vaak met veel mensen genuttigd, maar vanwege het coronavirus is dat niet wenselijk."Ik vraag alle moslims in Nederland om ook dit moment van de dag thuis met het gezin door te brengen. Het is echt van groot belang. Hoe moeilijk het ook is, houd je ook tijdens de ramadan aan de voorschriften."Veel moskeeën en maatschappelijke organisaties van moslims zijn volgens de premier al druk bezig om mensen hierop te wijzen. "Dat waardeer ik zeer."