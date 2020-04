Rutte: Gebruik corona-app wordt niet verplicht

Het kabinet stelt de toekomstige corona-app niet verplicht. Mensen kunnen die app vrijwillig op hun mobiele telefoon downloaden, zei premier Mark Rutte vrijdag na afloop van de ministerraad.

Het is de bedoeling dat de nieuwe app mensen waarschuwt als zij in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is met het coronavirus. Zij kunnen dan uit voorzorg twee weken in quarantaine gaan, ook als ze zelf nog geen klachten hebben. Dit weekend wordt een keuze gemaakt uit zeven aanbieders van de app. Rutte zei dat er een hoop om te doen is. Maar "het is geen hobby van mij en minister Hugo de Jonge om apps te ontwikkelen. Het lijkt nu net of wij morgen willen weten waar iedereen is, nou liever niet." Rutte benadrukte dat de app een praktische manier is om het bronnen- en contactonderzoek van de GGD'en te ondersteunen.Belangrijk volgens Rutte is dat de privacy van de gebruikers niet wordt geschaad, dat het vrijwillig is, tijdelijk en transparant. Zo mogen gegevens niet herleidbaar zijn naar individuen en mogen er zo min mogelijk gegevens worden verzameld. Ook mag op geen enkele wijze opslag zijn van informatie over het verplaatsingsgedrag, tijdstip, locatie of sociale netwerken van die persoon.Ook wordt bij de keuze van de techniek rekening gehouden met systemen in andere landen zodat de app ook werkt als je de grens overgaat, zei de premier.Zorgminister Hugo de Jonge had eerder gezegd na te denken over een verplichting, omdat het belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen meedoen met de corona-app. De Jonge zei dat er toch voor vrijwilligheid is gekozen omdat voorop moet staan dat mensen volledig vertrouwen in de app hebben en daarom zelf mee willen doen.Bij de keuze voor de app kijken deskundigen volgens De Jonge ook naar de afstelling, bijvoorbeeld de afstand die je had tot de coronapatiënt en hoe lang je bij die persoon in de buurt was. Thuis blijven is dan het devies als je een signaal krijgt. Meteen een coronatest laten doen, kan volgens hem niet, omdat dit pas zinnig is als je klachten hebt. Anders geeft de uitslag mogelijk een schijnveiligheid, zei de minister vrijdag.