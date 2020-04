Wereldwijd aantal doden coronavirus boven 150.000

Het wereldwijde aantal geregistreerde doden door het nieuwe coronavirus is gestegen tot boven de 150.000. Dat blijkt uit een telling van de website Worldometer.

De meeste slachtoffers zijn gevallen in de Verenigde Staten, waar zeker 35. 000 mensen aan Covid-19 zijn overleden. Worldometer is een website die veel gegevens biedt over bijvoorbeeld bevolkingsgroei en wordt onderhouden door Amerikaanse onderzoekers.Persbureau AFP heeft berekend dat ongeveer 60 procent van de wereldbevolking in quarantaine of lockdown zit. Het gaat om 4,5 miljard mensen. Sommige landen, zoals Italië en Spanje, hebben delen van het land volledig afgesloten van de buitenwereld.Een aantal landen, zoals Polen en Denemarken, gaan de strenge maatregelen vanaf komende week versoepelen zodat het dagelijkse leven en de economie weer op gang kunnen komen.