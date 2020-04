Marokkaanse start-up gebruikt drones om straten te desinfecteren (video)

Het ontsmetten van de openbare ruimte met behulp van drones vereist minder mankracht en tijd dan handmatige desinfectie.





Het bedrijf heeft een sproeisysteem ontwikkeld dat het ontsmetten van de openbare ruimte mogelijk maakt met inachtneming van gezondheids-, en veiligheidsnormen. De drones zijn uitgerust met verschillende camera's en warmtesensoren.









"Om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, hebben we besloten onze drones, onze kennis en onze technologie in te zetten ten behoeve van lokale autoriteiten om openbare plaatsen te desinfecteren", zegt Farasha-ondernemer Abderahman Kriouile.





Het sproeisysteem zorgt voor een grote ontsmettingscapaciteit en kan ingezet worden in grote open ruimtes, zoals parken, parkeerterreinen, boulevards en wandelpromenades, aldus Kriouile.

© MAROKKO.NL 2020

Het Marokkaanse bedrijf Farasha Systems is een innovatieve desinfectiecampagne gestart waarbij gebruik wordt gemaakt van drones. Het bedrijf is gespecialiseerd in het bedienen van drones in verschillende toepassingen en wil de onbemande vliegtuigjes inzetten om straten in Harhoura te ontsmetten.