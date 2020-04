Het geregistreerde dodental door het coronavirus in Frankrijk is vrijdag met 761 gestegen tot 18.681





Er liggen nog 6027 mensen op de ic. Dat waren er donderdag nog 6248. In de ziekenhuizen liggen nog 31.190 patiënten, 115 minder dan een dag eerder.

Het aantal vastgestelde besmettingen staat op ruim 165.000. Het aantal mensen op de intensive care en het aantal mensen in het ziekenhuis met Covid-19 in Frankrijk is gedaald.