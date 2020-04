'China geeft nieuwe dodental om alle gevallen te documenteren'

Het nieuwe dodental door het coronavirus dat China vrijdag heeft gepubliceerd is gedaan om "geen enkel geval ongedocumenteerd te laten".

© ANP 2020

Dat zegt Maria van Kerkhove van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). China meldde vrijdag dat er nog eens 1290 doden in de stad Wuhan zijn gevallen door het coronavirus, maar dat die eerder nog niet zijn vastgelegd. Het zou gaan om sterfgevallen waarbij de dokter bijvoorbeeld de papieren niet goed invulde.Volgens Kerkhove heeft China alle cijfers uit de periode dat de uitbraak daar op een hoogtepunt was nog eens nagelopen. Zo is er gekeken naar het aantal begrafenissen, de sterfgevallen in verzorgingshuizen en gevangenissen.Het dodental in China, waar de uitbraak begon in de stad Wuhan, staat op 4632. Daar zijn volgens de officiële cijfers de afgelopen dagen amper doden bijgekomen.