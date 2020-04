Marokko belooft repatriëring overleden Marokkanen ná coronacrisis

"We beloven dat we aan het einde van deze crisis alle gezinnen zullen ondersteunen bij het repatriëren van overblijfselen van overleden naasten", aldus Nezha El Ouafi, de minister-afgevaardigde voor in het buitenland wonende Marokkanen (MRE), tegen nieuwsdienst Maghreb Arab Press (MAP).





Volgens El Ouafi beseft de Marokkaanse regering hoe belangrijk het is dat families in deze moeilijke omstandigheden de overblijfselen van hun familieleden ontvangen en op gepaste wijze doorgeven. Ondanks de wens van de Marokkaanse diaspora rekent de ambtenaar op begrip van nabestaanden voor de noodzaak om de begrafenis voorlopig in het gastland uit te moeten voeren.