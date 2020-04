Recordaantal nieuwe coronabesmettingen Marokko

In de laatste 24 uur zijn er 281 nieuwe besmettingen bijgekomen en is het aantal besmette personen opgelopen tot 2.564

De grootste toename sinds de uitbraak van het coronavirus in het land. In de laatste 24 uur zijn nog eens vijf mensen aan het virus overleden, meldt het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid vrijdagavond. Het aantal doden is daarmee opgelopen tot 135.









De regio Casablanca-Settat noteert met 716 besmettingen nog steeds het meest aantal bevestigde infecties, gevolgd door Marrakech-Safi (648), Fez-Meknes (368), Rabat-Sale-Kenitra (259) en Tanger Tetouan Al Hoceima (255).





De gezondheidsautoriteiten zijn bij de dagelijkse rapportering weer begonnen met het weergeven van de geografische spreiding van coronapatiënten. De afgelopen drie dagen werden cijfers niet op regio gesegmenteerd. Mohamed Lyoubi van de afdeling epidemiologie van het Ministerie van Volksgezondheid zei eerder dat de cijfers een vertekend beeld kunnen geven met betrekking tot de geografische vertegenwoordiging van COVID-19 infecties in Marokko omdat bij de bepaling van het aantal besmettingen wordt gekeken naar de woonplaats van een patiënt en niet naar de plek van besmetting.





De regio Marrakech-Safi is getuige van een flinke sprong in het aantal bevestigde infecties. Sinds de laatste publicatie van regionale cijfers op 13 april (487) is het aantal infecties vandaag (716) met 229 gevallen toegenomen, een stijging van 47% in 3 dagen tijd.





Lyoubi zei gisteravond dat nieuwe besmettingshaarden zijn geconstateerd in industriële en commerciële delen in de regio Marrakech-Safi. Ook verspreid het coronavirus zich nu vooral thuis onder gezinsleden en huisgenoten. De strijd tegen familiale besmetting heeft momenteel de hoogste prioriteit. Lyoubi adviseerde de hygiëneaanbevelingen ook binnenshuis op te volgen.





Het ministerie kondigde eerder aan het aantal dagelijkse tests op te zullen voeren als onderdeel van een eventuele versoepeling van de preventiemaatregelen. Het aantal gezondheidsinstellingen waar getest mag worden op het coronavirus is uitgebreid

