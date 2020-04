Dodental door coronacrisis in Spanje boven de 20.000

buitenland 18 apr 13:41

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Spanje is de 20. 000 voorbij. De autoriteiten maakten zaterdag bekend dat het dodental in een etmaal met 565 is gestegen naar 20.043.





De stijging van het dodental lag iets lager dan een dag eerder. Toen stond het dagtotaal op 585. Het aantal mensen bij wie is vastgesteld dat ze besmet zijn met het virus, steeg van 188.068 op vrijdag naar 191.726 op zaterdag. Spanje behoort tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. In Europa heeft alleen Italië een hoger dodental gemeld. Wereldwijd zijn de VS het zwaarst getroffen. Daar zijn ruim 700.000 coronagevallen vastgesteld en overleden meer dan 37.000 patiënten.