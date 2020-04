Saoedische prinses vraagt koning om vrijlating uit gevangenis

Via een geverifieerde Twitter-account plaatste prinses Basmah bint Saud de oproep aan haar oom, koning Salman

In de tweet vertelde de prinses dat ze met haar dochter in de gevangenis van al-Hair wordt vastgehouden en dat haar gezondheid achteruitgaat. Ook vroeg ze haar neef, kroonprins Mohammed bin Salman, haar zaak te herzien en haar vrij te laten, "aangezien ik geen fouten heb gemaakt". De tweet is inmiddels verwijderd.





De 56-jarige prinses Basmah is de jongste dochter van koning Saud, die tussen 1953 en 1964 over Saoedi-Arabië regeerde. Basmah heeft door de jaren heen naam gemaakt als voorvechtster voor humanitaire kwesties en constitutionele hervormingen.





Vorig jaar waren er onbevestigde berichten dat ze samen met één van haar dochters onder huisarrest was geplaatst. De Duitse omroep Deutsche Welle haalde een bron aan die zei dat ze op verdenking stond van een poging het land te ontvluchten. Van de prinses is al een aantal maanden niets vernomen.



Het is al een tijdje onrustig in de Saoedische koninklijke familie. Een aantal spraakmakende leden van de koninklijke familie is de afgelopen jaren opgepakt door het huidige regime. The New York Times meldde onlangs dat drie familieleden zouden zijn gearresteerd voor het beramen van een coup tegen koning Salman en kroonprins Mohammed Bin Salman.

