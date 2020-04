Marokkaanse regering bespreekt eventuele verlenging noodtoestand

De regeringsraad komt vandaag bijeen om een ​​mogelijke verlenging van de noodtoestand te bespreken. De videoconferentievergadering vindt plaats om 16:30 uur lokale tijd. De noodtoestand werd 19 maart uitgeroepen en een dag later werd de avondklok ingevoerd. Het uitroepen van de noodtoestand in Marokko was één van de meest ingrijpende maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.