Privéschool Casablanca open ondanks noodtoestand

Ondanks het uitgaansverbod opende een privéschool in Casablanca deze week haar deuren voor leerlingen en werden leraren opgeroepen voor de klas te staan

Onderwijzers van de particuliere school 'El Nakhil' in de wijk Ma'arif werden verrast door de mededeling van de school vorige week. Leraren gaven sinds de sluiting van onderwijsinstellingen les-op-afstand maar werden opgeroepen zich te melden op de werkplek om de lessen voort te zetten. Werkweigeraars werden naar verluidt bedreigd en doorverwezen naar het socialezekerheidsfonds CNSS.





Een aantal leraren voelde zich genoodzaakt gehoor te geven aan de oproep van het schoolbestuur, anderen kozen ervoor de oproep te negeren en de les-op-afstand voort te zetten.





Ruim de helft van de leerlingen verblijft bij een weeshuis in een aangrenzend pand. Volgens nieuwsdienst Alyaoum24 werden de kinderen via de achterdeur naar binnen gelaten. Leerlingen die elders wonen werden niet opgeroepen.





Het Ministerie van Onderwijs meldt in een reactie dat de leerlingen en leraren in kwestie verblijven in het weeshuis en dus gezamenlijk in quarantaine verkeren. De kans op overdracht van het virus is volgens het ministerie nihil. Bronnen van Alyaoum24 meldden echter dat de onderwijzers niet in het weeshuis wonen maar aan het einde van de schooldag gewoon huiswaarts keren.





Leraren zijn bang zelf geïnfecteerd te raken met het coronavirus en vrezen thuis eigen familie te besmetten. De leraren zijn naar verluidt onterecht door de school voorzien van een verklaring waarin staat dat ze 'opvoeders' zijn bij het weeshuis en zich daarom mogen verplaatsen gedurende de lockdown.

