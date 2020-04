Aantal coronapatiënten op de intensive care daalt tot 1201

Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care is opnieuw gedaald. Het zijn er nu nog 1201, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

© ANP 2020

Dat zijn er 34 minder dan vrijdag. Donderdag stond de teller nog op 1258. Van de 1201 patiënten liggen er 1149 in Nederlandse ziekenhuizen en 52 in Duitsland. Slechts vier mensen hoefden te worden verplaatst naar andere regio's.Op de intensive care liggen nu 356 mensen met andere klachten dan corona. Dat is nog steeds laag. Normaal gesproken zijn dat er ongeveer 800. "De gestage verdere daling gaat ziekenhuizen de gelegenheid bieden om zich ook weer te richten op niet-Covid-zorg", zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. "De beschikbare capaciteit is stabiel."Het LCPS wil dat alle regio's gelijkmatig de coronazorg terugschroeven en de reguliere zorg hervatten, zodat binnen Nederland geen verschillen ontstaan.