Duitse stad Wolfsburg verplicht mondkapjes

De Duitse stad Wolfsburg (Nedersaksen) voert een mondkapjesplicht in. Die gaat vanaf maandag gelden in winkels, openbare gebouwen, artsenpraktijken en bussen.

Burgers moeten hun mond gaan bedekken met kapjes of desnoods met een kledingstuk, zoals een sjaal. De gemeente besloot tot de maatregel omdat sommige winkels de deuren volgende week weer mogen openen.Burgemeester Klaus Mohrs zegt dat hij goed begrijpt dat mensen blij zijn dat ze weer naar sommige winkels kunnen. Hij beklemtoont echter ook dat het virus nog niet is verslagen. Anderhalve meter afstand houden zou op sommige plaatsen niet voldoende zijn.Niet iedereen moet zijn of haar mond gaan bedekken. Kinderen tot zes jaar vallen niet onder de nieuwe regel, die in elk geval tot 6 mei van kracht moet blijven. De gemeente maakt de bijzonderheden zondag bekend.Het is niet de eerste keer dat een Duitse stad het dragen van mondbedekking verplicht tijdens de coronacrisis. Eerder deed ook het Oost-Duitse Jena dat al, net als de deelstaten Saksen en Mecklenburg-Voor-Pommeren.