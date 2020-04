Laagste dodental door coronavirus Italië in een week

algemeen 18 apr 18:49

De afgelopen 24 uur zijn 482 mensen in Italië omgekomen door het nieuwe coronavirus. Dat is het laagste dodental in een week tijd. Het geregistreerde dodental staat nu op 23.227.



Italië is een van de zwaarst getroffen landen en heeft na de Verenigde Staten de meeste geregistreerde doden. © ANP 2020 Het aantal nieuwe besmettingen met het longvirus staat op 3491. Daarmee komt het totale aantal op 175.925. Nog 107.771 mensen zijn momenteel besmet met het virus en 44.927 mensen zijn volledig hersteld.