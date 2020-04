Marokko verlengt noodtoestand tot 20 mei

Marokko was aanvankelijk van plan de coronamaatregelen die sinds 20 maart gelden op 20 april te beëindigen. De voortdurende toename van nieuwe besmettingsgevallen van het coronavirus leidde ertoe dat de regering de versoepeling van de maatregelen tot minimaal 20 mei heeft uitgesteld.

Het besluit komt een week voor de start van de heilige vastenmaand Ramadan. Een maand van bezinning waarin veel moslims bijeenkomen om gezamenlijk het vasten te verbreken. Moskeeën in het gehele land stromen vol voor het verrichten van de Taraweeh-gebeden. Ook wandelpromenades en horeca beleven doorgaans drukke tijden na zonsondergang. De verlengde maatregelen vervallen zoals gepland rondom Lailat ul-Qadr.

De verlenging betekent ook dat de circa 3.000 in Marokko gestrande Nederlanders waarschijnlijk nog langer vast zitten in het Noord-Afrikaanse land. De Nederlandse minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) heeft Marokko eerder gevraagd in elk geval de meest schrijnende gevallen te laten vertrekken. Dinsdag kwamen er wel zes Nederlanders mee op een Franse vlucht uit Marokko.