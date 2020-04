Aantal coronabesmettingen Marokko toegenomen met 121

In de laatste 24 uur zijn er 121 nieuwe besmettingen bijgekomen en is het aantal besmette personen opgelopen tot 2.685

Het aantal nieuwe besmettingen vandaag is ruim de helft minder dan gisteren. In de laatste 24 uur zijn nog eens twee mensen aan het virus overleden, meldt het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid zaterdagavond. Het aantal doden is daarmee opgelopen tot 137.









De regio Casablanca-Settat noteert met 760 besmettingen nog steeds het meest aantal bevestigde infecties, gevolgd door Marrakech-Safi (663), Fez-Meknes (386), Rabat-Sale-Kenitra (262) en Tanger-Tetouan-Al Hoceima (283).





Mohamed Lyoubi van de afdeling epidemiologie van het Ministerie van Volksgezondheid waarschuwt wel dat de cijfers een vertekend beeld kunnen geven met betrekking tot de geografische vertegenwoordiging van COVID-19 infecties in Marokko omdat bij de bepaling van het aantal besmettingen wordt gekeken naar de woonplaats van een patiënt en niet naar de plek van besmetting.





Langer in lockdown

De toename van nieuwe besmettingsgevallen leidde ertoe dat de regeringsraad vandaag de versoepeling van de maatregelen tot minimaal 20 mei heeft uitgesteld. De verlengde maatregelen vervallen zoals gepland rondom Lailat ul-Qadr tijdens de heilige vastenmaand Ramadan.





Marokko was aanvankelijk van plan de coronamaatregelen die sinds 20 maart gelden op 20 april te beëindigen.

