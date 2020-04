Spaanse politicus verzet zich tegen aankoop Amerikaanse raketten door Marokko

Ciudadanos-politicus José Ramón Bauzá heeft de Amerikaanse senaat gevraagd om tegen het aankoopcontract van Marokko te stemmen.

De afgevaardigde van de Spaanse 'Partij van het Staatsburgerschap' heeft in een brief aan de voorzitters van de commissies Buitenlandse Zaken in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat gevraagd om tegen het ontwerpcontract te stemmen. "Dit zou een risico vormen voor Spanje en de stabiliteit in de strategische Straat van Gibraltar negatief beïnvloeden", betoogde hij.





"De verkoop van antischipraketten is buitengewoon zorgwekkend", schreef Bauzá. "Marokko is van plan de controle over de wateren van de Spaanse soevereiniteit over te nemen", voegde hij toe, daarmee verwijzend naar de nieuwe grenswetgeving van de Marokkaanse autoriteiten.





De parlementariër waarschuwde zijn Amerikaanse tegenhangers dat de goede relatie tussen Marokko en Spanje gebaseerd zou zijn op een Spaans militair voordeel. De militaire dominantie van Spanje wordt echter door de Marokkaanse regering met grote sprongen verkleind. Volgens Bauzá maakt Marokko misbruik van de linkse coalitie in Spanje. "Onze buren hebben de zwakte van de regering van Pedro Sanchez ingezien en profiteren ervan om hun belangen te behartigen."





De driftbui van Bauzá doet denken aan een soortgelijke actie van de Spaanse partij Partido Popular. In februari verzocht Europees Parlementariër Gabriel Mato de Europese Unie om een "​​dringende interventie" vanuit Europa tegen de "aanslag" door Marokko op de territoriale integriteit van Spanje, een lidstaat van de EU.

© MAROKKO.NL 2020