Spanje verlengt noodtoestand en lockdown tot 9 mei

De Spaanse regering heeft de quarantaine en de noodtoestand vanwege het nieuwe coronavirus verlengd tot 9 mei.

© ANP 2020

Dat heeft premier Pedro Sánchez bekendgemaakt. De beperkingen voor kinderen worden vanaf 27 april iets minder streng.Spanje is een van de zwaarst getroffen landen ter wereld. De noodtoestand is sinds 13 maart van kracht. Mensen mogen alleen nog de straat op voor noodzakelijke boodschappen, medische behandelingen of als ze een essentieel beroep uitoefenen.