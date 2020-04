Veroordeelde vlogster 'Mi Naima' deelt geluidsopname vanuit gevangenis (audio)

De 48-jarige vlogster uit Fez werd vrijdag door de rechtbank in Casablanca veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar wegens het publiceren van nepnieuws. De vlogster werd half maart opgepakt na het plaatsen van video's waarin ze het bestaan van het dodelijke longvirus COVID-19 ontkende.

De gevangenisdirectie van de Oukacha gevangenis in Aïn Sebaâ Casablanca heeft de echtheid van het geluidsfragment bevestigd maar beweert dat het geluidsfragment was opgenomen voordat Naima in het huis van bewaring aankwam, meldt nieuwsdienst Barlamane.





Volgens de verklaring van de gevangenisdirecteur dateert het geluidsfragment van 23 maart en kon de gedetineerde 20 dagen daarna pas telefoneren vanuit de gevangenis omdat daarvóór geen telefoonnummers van haar familieleden voorhanden zouden zijn.