Rosenmöller: School tijdens zomer alleen voor kwetsbare groepen

18 apr

Paul Rosenmöller is er geen voorstander van de zomervakantie in te korten en in die periode lessen in te halen die leerlingen nu missen vanwege het coronavirus.



Leraren leveren nu een gigantische prestatie. Ze zijn in staat geweest om binnen korte tijd onderwijs op afstand te organiseren", aldus Rosenmöller. "De werkdruk in het onderwijs was al hoog en wordt nu nog hoger. Leraren hebben die vakantie straks echt verdiend." © ANP 2020 Die periode kan wel worden gebruikt voor de meest kwetsbare groep, leerlingen met een grote achterstand. Dat zei de voorzitter van de VO-raad, die schoolbesturen in het voortgezet onderwijs vertegenwoordigt, in het televisieprogramma Kassa. "De situatie van nu was twee maanden geleden nog totaal ondenkbaar.