Dodental coronavirus VS toegenomen met 1891

buitenland 19 apr 8:43

Wereldwijd zijn nu bijna 160.000 mensen overleden aan het longvirus. Ruim 100.000 van hen in Europa. © ANP 2020 Dat meldt de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore op basis van een dagelijkse telling. Het aantal ligt fors lager dan de afgelopen dagen. Vrijdag kwamen 3856 om, de dag daarvoor een recordaantal van 4491. Sinds de uitbraak van het coronavirus stierven 38.664 Amerikanen en raakten 732.197 inwoners besmet. Geen enkel ander land kent zoveel geïnfecteerden en doden.Wereldwijd zijn nu bijna 160.000 mensen overleden aan het longvirus. Ruim 100.000 van hen in Europa.