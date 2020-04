Dodental door corona stijgt minder snel in Spanje

Het dodental door besmetting met het coronavirus in Spanje vertoont na een paar piekdagen weer een dalende tendens.

Het ministerie van Volksgezondheid meldde zondag dat in de laatste 24 uur 410 patiënten zijn bezweken aan de ziekte, de geringste toename in bijna een maand. Een dag eerder waren het er nog ruim 150 meer. Officieel zijn inmiddels 20.453 Spanjaarden overleden door corona. De autoriteiten in Madrid maakten verder bekend dat het aantal infectiegevallen met iets meer dan 4200 is gestegen tot bijna 196.000. Spanje is na de Verenigde Staten het zwaarst door het nieuwe virus getroffen land.Premier Pedro Sánchez heeft gezegd dat hij het parlement gaat vragen de lockdown te verlengen tot 9 mei. De restricties kunnen wat hem betreft wel wat soepeler, bijvoorbeeld door kinderen toestemming te geven weer even naar buiten te gaan. "De meest extreme momenten liggen achter ons, maar de wapenfeiten zijn nog onvoldoende en bovendien erg broos. We kunnen die niet in gevaar brengen door overhaaste besluiten."