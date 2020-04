Man in politiekleding doodt minimaal tien mensen in Canada

Een 51-jarige man in politiekleding en een tot politiewagen vermomde auto heeft in de Canadese plaats Portapique zeker tien mensen doodgeschoten. Onder hen is een politieagent.

Dat hebben de lokale autoriteiten bekendgemaakt. Hoeveel slachtoffers de man precies heeft gemaakt, is nog onduidelijk omdat op meerdere plekken mensen zijn neergeschoten. De politie kreeg zaterdag een melding van een schietpartij in Portapique. Daarbij zijn meerdere mensen geraakt. Een zoektocht van ruim twaalf uur eindigde met een achtervolging en de dood van de schutter en een agent. Een andere agent raakte gewond, maar verkeert niet in levensgevaar.De premier van de provincie Nova Scotia, waar Portapique ligt, zegt erg geschrokken te zijn. "Dit is een van de meest zinloze geweldsdaden in de geschiedenis van onze provincie. We staan met heel Nova Scotia achter alle slachtoffers en nabestaanden", aldus Stephen McNeil. De Canadese premier Justin Trudeau sprak van "een vreselijke situatie".De schutter had volgens de Canadese politie gedeeltelijk een politie-uniform aan en reed in een auto die was vermomd als politiewagen. Ooggetuigen zagen dat de man op de snelweg achtervolgd werd door politieauto's. Mogelijk stond de auto op dat moment in brand.Portapique is een plattelandsstad in het midden van Nova Scotia aan de Cobequid baai.